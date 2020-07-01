В Нью-Йорке обвалились цены на жилье

Трехмесячный карантин из-за коронавируса сильно ударил по показателям Нью-Йоркского рынка недвижимости: во втором квартале 2020-го продажи жилья в городе снизились на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое большое падение за последние 30 лет, пишет The New York Times.

Издание ссылается на данные брокерской компании Douglas Elliman. Аналитики фирмы зафиксировали не только беспрецедентное падение продаж, но и обвал ценников: по их данным, средняя стоимость объекта жилой недвижимости в городе по итогам второго квартала упала почти на 18 процентов в годовом исчислении, до 1 миллиона долларов. Это худший показатель за последние десять лет.

В июне покупатели подписали на 76 процентов меньше, чем год назад, соглашений о намерении купить жилье. Число предложений на рынке также сократилось — на четверть в годовом исчислении. Многие продавцы сняли свои объекты с продажи из-за карантина.