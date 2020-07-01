ВОЗ: «Мир может столкнуться с наихудшим сценарием развития пандемии»

Если страны продолжат открываться без мер предосторожности от COVID-19, то ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Если страны продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с ситуацией, то мы столкнемся с наихудшим сценарием", - сказал он.

По его словам, государства должны сфокусироваться на том, чтобы поддержать свою систему здравоохранения, чтобы справиться с возможным ростом новых случаев.