20:30

В рамках проекта “Мы Вместе”(Birlikdəyik) организация “Волонтёры АСАН” и Фонд компании Coca-Cola представили необходимые медицинское принадлежности для более 1000 работников здравоохранения. В мероприятии, организованном компанией Coca-Cola и организацией “Волонтёры АСАН” с участием сотрудников “Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями” (TƏBİB), медицинские служащие, работающие в режиме карантина, были обеспечены следующими крайне необходимыми принадлежностями: тысяча защитных очков и защитных комбинезонов, 3 тысячи прозрачных масок, 21 тысяча перчаток, 7 тысяч бахил и 20 тысяч респираторных масок.

Вручение перечисленных принадлежностей состоялась в медицинском учреждении "Новая Клиника" при участии являющегося партнером проекта Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций при Президенте Азербайджанской Республики, представителей компании Coca-Cola и организации “Волонтёры ASAN”, а также представителей публичного юридического лица объединения “TƏBİB”. Участники и партнёры также обсудили работу, проделанную в рамках проекта. Было замечено, что в рамках проекта “Мы Вместе” осуществляющегося одновременно в четырех направлениях, на данный момент намечается доставка продовольственной помощи населению, распределение средств личной гигиены (маски и антисептики), обеспечение соответствующими медицинскими принадлежностями врачей, работающих в карантинном режиме, а также проведение образовательной работы в социальных сетях. Эльшад Фарзалиев, глава по связям с общественностью и коммуникациям компании Coca-Cola, который присутствовал на встрече, подчеркнул важность солидарности и социальной ответственности во время пандемии: «В эти трудные времена важно, чтобы все - отдельные лица, общество, государство и частный сектор - были солидарны. Именно по этой причине Фонд Coca-Cola и Организация добровольцев ASAN продолжают свое традиционное сотрудничество и вносят свой вклад в борьбу с пандемией в стране посредством проекта социальной помощи «Мы Вместе». От имени Coca-Cola Азербайджан мы выражаем нашу глубокую благодарность медицинскому персоналу, который находится на переднем плане этой борьбы. Мы также благодарим волонтеров ASAN за успешную реализацию этого проекта в качестве партнера».