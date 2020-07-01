Coca-Cola и волонтёры Службы ASAN поддержали медицинских работников фото
В рамках проекта “Мы Вместе”(Birlikdəyik) организация “Волонтёры АСАН” и Фонд компании Coca-Cola представили необходимые медицинское принадлежности для более 1000 работников здравоохранения.
В мероприятии, организованном компанией Coca-Cola и организацией “Волонтёры АСАН” с участием сотрудников “Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями” (TƏBİB), медицинские служащие, работающие в режиме карантина, были обеспечены следующими крайне необходимыми принадлежностями: тысяча защитных очков и защитных комбинезонов, 3 тысячи прозрачных масок, 21 тысяча перчаток, 7 тысяч бахил и 20 тысяч респираторных масок.
Вручение перечисленных принадлежностей состоялась в медицинском учреждении "Новая Клиника" при участии являющегося партнером проекта Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций при Президенте Азербайджанской Республики, представителей компании Coca-Cola и организации “Волонтёры ASAN”, а также представителей публичного юридического лица объединения “TƏBİB”. Участники и партнёры также обсудили работу, проделанную в рамках проекта.
Было замечено, что в рамках проекта “Мы Вместе” осуществляющегося одновременно в четырех направлениях, на данный момент намечается доставка продовольственной помощи населению, распределение средств личной гигиены (маски и антисептики), обеспечение соответствующими медицинскими принадлежностями врачей, работающих в карантинном режиме, а также проведение образовательной работы в социальных сетях. Эльшад Фарзалиев, глава по связям с общественностью и коммуникациям компании Coca-Cola, который присутствовал на встрече, подчеркнул важность солидарности и социальной ответственности во время пандемии: «В эти трудные времена важно, чтобы все - отдельные лица, общество, государство и частный сектор - были солидарны. Именно по этой причине Фонд Coca-Cola и Организация добровольцев ASAN продолжают свое традиционное сотрудничество и вносят свой вклад в борьбу с пандемией в стране посредством проекта социальной помощи «Мы Вместе». От имени Coca-Cola Азербайджан мы выражаем нашу глубокую благодарность медицинскому персоналу, который находится на переднем плане этой борьбы. Мы также благодарим волонтеров ASAN за успешную реализацию этого проекта в качестве партнера».
Сахиль Мамедли, глава сектора добровольцев Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций, также подчеркнул важность роли добровольцев в борьбе с пандемией: «С момента обнаружения этого вируса в нашей стране добровольцы ASAN активно участвуют в борьбе с ним. Работа во время пандемии Фонда Coca-Cola, с которым мы сотрудничаем на протяжении многих лет, вместе с волонтерами ASAN, очень важна. Важным моментом в борьбе с этим злом, от которого страдает весь мир, является забота о здоровье самих себя и окружающих нас людей. Необходимо также не унывать, а объединять усилия, чтобы справиться с трудностями совместными усилиями. Этот проект помощи также направляет своё сообщение членам общества, работникам здравоохранения и всем гражданам, сталкивающимися с этими трудностями. Я думаю, работа, проделанная добровольцами во время пандемии, еще раз донесла до людей, насколько благородной миссией обладает эта волонтерская деятельность”.
Проект, начавшийся в мае, продолжает распределение продовольственной помощи семьям с низким доходом, первоначально охватывающий 20 000 человек. Также продолжается работа по раздаче антисептиков и масок людям в общественных местах, включая добровольцев и сотрудников, работающих во время пандемии.
Отметим, что этот проект является продолжением сотрудничества с Coca-Cola по предотвращению распространения вируса COVID-19.
В начале апреля волонтеры ASAN при поддержке Coca-Cola Азербайджан организовали доставку 120 000 водных продуктов в больницы страны, работающих в карантинных условиях.