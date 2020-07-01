Граждан Азербайджана обязали отчитываться о доходах? что происходит в банковской сфере?
Год текущий выдался было многообещающим, в том числе и для банковской системы Азербайджана. Монетарная политика Центробанка себя оправдывала, он начал избавляться от слабых банков. Но нагрянувшая пандемия коронавируса перевернула все вверх дном.
В марте начался рост спроса на инвалюту, чему были серьезные причины - сильное удешевление цен на нефть и невиданные ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Но процесс этот длился недолго. Благодаря принятым мерам уже к концу месяца ажиотаж на валютном рынке спал, спрос начал постепенно снижаться. И вдруг…
Кто-то вбросил в информационную среду слух об ужесточении условий при покупке иностранной валюты. Мол, Центробанк направил коммерческим банкам инструкцию, согласно которой при покупке 500 долларов и больше гражданин должен предоставить информацию об источнике средств и цели покупки инвалюты. А при покупке валюты выше суммы, эквивалентной 20 тыс. манатов, операция попадает под контроль Службы финансового контроля. И гражданин при этом должен представить документы об источнике денег, а в противном случае обязан выплатить 14%-й налог. И на ворчание недовольных клиентов банковские клерки однозначно ссылались на указание Центробанка. А то упорство и уверенность, которые сопровождали действия банкиров, не оставляли сомнения – какое-то указание «сверху» все же есть.
Но официальный представитель Центробанка в беседе с корреспондентом haqqin.az категорически отверг такую возможность. С весьма оперативным опровержением выступила и Ассоциация банков Азербайджана. В своем обращении к гражданам она четко заявила: «В настоящее время банки не применяют каких-либо новых правил касательно осуществления обменных операций по иностранной валюте, и в связи с этим какого-либо документа от Центрального банка по определению новых процедур не получено». При этом ситуация в коммерческих банках свидетельствовала об обратном. Масла в огонь подлили СМИ и независимые эксперты. Достаточно обратить внимание лишь на заголовки их комментариев: «Решение Центробанка напрямую способствует процветанию черного валютного рынка», «Решение Центробанка демонстрирует подготовку к девальвации», «Пусть правительство спрашивает об источнике доходов у тех, кто покупает квартиры и автомобили»…
И оставалось общественности только гадать: долго ли будет сочетаться реальная ситуация и противоречащее ей официальное заявление. К сожалению, ситуация сохраняется, а новых официальных сообщений нет. Похоже, кто-то в Центробанке все же дал такую «рекомендацию» банкам, поскольку официального права на это у него нет, а искать виновного теперь никто не желает. Возможно, этот кто-то поступил так из благих побуждений - платежный баланс по итогам первого квартала ясно показывал, что уже во втором квартале счет текущих расходов может оказаться отрицательным. И чтобы предотвратить вывоз валюты, решил ужесточить процесс обмена валюты.
И получилось как всегда. Многие заговорили о возможной девальвации маната, спрос на инвалюту стал снова расти. В СМИ стала распространяться информация о функционировании в Баку частных пунктов обмена валюты. Правда, тут уже Центробанк заявил, что не выдавал лицензии на деятельность по обмену валюты новым юридическим и физическим лицам, и такая деятельность незаконна. Но в вопрос ужесточения процесса обмена валюты он так и не внес ясности. Хотя продолжение действующих по неустановленным причинам ограничений непременно вновь приведет к расцвету «черного валютного рынка», что, как показывает практика, не обходится без участия банкиров.
А тут ещё Фонд страхования вкладов Азербайджана временно заблокировал вклады, принятые некоторыми ликвидированными банками (AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank) незаконным путем. Странно, хотя Центробанк запретил некоторым банкам принимать вклады, они продолжали принимать их от граждан. И это происходило уже в этом году, когда к нему перешли функции регулятора финансового рынка. Не стоит и говорить, что все это вызывает справедливое недовольство граждан. Правда, фонд проводит расследование по этим вкладам и обещает вернуть незаконно принятые вклады, решив этот вопрос в пользу граждан.
Но когда все это сбудется, неизвестно. А спрос на валюту, тем временем, продолжает расти, вкладчики закрытых банков проявляют все больше недовольства, при росте прибыльности банков сокращается численность их работников. Думается, Центробанку необходимо выступить с соответствующими разъяснениями и приступить к конкретным делам. Чтобы выправить ситуацию на валютном рынке. Опыта такого у него достаточно, а ситуация на рынке вовсе не угрожающая.