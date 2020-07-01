Мамед Эфендиев, отдел экономики 20:36

Год текущий выдался было многообещающим, в том числе и для банковской системы Азербайджана. Монетарная политика Центробанка себя оправдывала, он начал избавляться от слабых банков. Но нагрянувшая пандемия коронавируса перевернула все вверх дном. В марте начался рост спроса на инвалюту, чему были серьезные причины - сильное удешевление цен на нефть и невиданные ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Но процесс этот длился недолго. Благодаря принятым мерам уже к концу месяца ажиотаж на валютном рынке спал, спрос начал постепенно снижаться. И вдруг…

Кто-то вбросил в информационную среду слух об ужесточении условий при покупке иностранной валюты. Мол, Центробанк направил коммерческим банкам инструкцию, согласно которой при покупке 500 долларов и больше гражданин должен предоставить информацию об источнике средств и цели покупки инвалюты. А при покупке валюты выше суммы, эквивалентной 20 тыс. манатов, операция попадает под контроль Службы финансового контроля. И гражданин при этом должен представить документы об источнике денег, а в противном случае обязан выплатить 14%-й налог. И на ворчание недовольных клиентов банковские клерки однозначно ссылались на указание Центробанка. А то упорство и уверенность, которые сопровождали действия банкиров, не оставляли сомнения – какое-то указание «сверху» все же есть. Но официальный представитель Центробанка в беседе с корреспондентом haqqin.az категорически отверг такую возможность. С весьма оперативным опровержением выступила и Ассоциация банков Азербайджана. В своем обращении к гражданам она четко заявила: «В настоящее время банки не применяют каких-либо новых правил касательно осуществления обменных операций по иностранной валюте, и в связи с этим какого-либо документа от Центрального банка по определению новых процедур не получено». При этом ситуация в коммерческих банках свидетельствовала об обратном. Масла в огонь подлили СМИ и независимые эксперты. Достаточно обратить внимание лишь на заголовки их комментариев: «Решение Центробанка напрямую способствует процветанию черного валютного рынка», «Решение Центробанка демонстрирует подготовку к девальвации», «Пусть правительство спрашивает об источнике доходов у тех, кто покупает квартиры и автомобили»… И оставалось общественности только гадать: долго ли будет сочетаться реальная ситуация и противоречащее ей официальное заявление. К сожалению, ситуация сохраняется, а новых официальных сообщений нет. Похоже, кто-то в Центробанке все же дал такую «рекомендацию» банкам, поскольку официального права на это у него нет, а искать виновного теперь никто не желает. Возможно, этот кто-то поступил так из благих побуждений - платежный баланс по итогам первого квартала ясно показывал, что уже во втором квартале счет текущих расходов может оказаться отрицательным. И чтобы предотвратить вывоз валюты, решил ужесточить процесс обмена валюты.