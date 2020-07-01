Испания решила спасать экономику за счет ЕС

Правительство Испании приготовилось спасать экономику от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, с помощью инвестиционного плана на сумму 150 миллиардов евро. Финансирование будет обеспечиваться за счет средств Евросоюза, пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса.

По его словам, этот государственный инвестиционный план также привлечет частные ресурсы. Согласно проекту ЕС, государство получит около 140 миллиардов евро из специального фонда восстановления.

По данным Центробанка Испании, при наихудшем сценарии экономика королевства сократится на 15 процентов в 2020 году, что станет одним из сильнейших падений в Еврозоне. Уровень безработицы, составивший 14 процентов до начала пандемии, будет варьироваться в пределах от 18,1 до 23,6 процента в 2020 году.