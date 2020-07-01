США призвали Россию отказаться от ракет «Буревестник» и «Посейдон»

«Ужасные» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон» должны быть закрыты. Такое мнение высказал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы неоднократно предупреждали… Независимо от того, ответственна ли Россия за последний инцидент, это указывает на то, почему она должна отложить эти проекты», — добавил Биллингсли, комментируя статью о том, что испытание одной из ракет могло привести к повышению радиации в Северной Европе.

«Большая трата денег впустую», — также отметил Биллингсли, подчеркнув, что эти ракеты не охватывает Соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Напомним, в июне в Северной Европе было зафиксировано повышение уровня радиации. Датчики в Норвегии обнаружили в атмосфере йод-131, а в Финляндии и Швеции — цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Зарубежные СМИ писали, что это может быть связано с испытаниями российского ядерного оружия, в том числе «Буревестника» или «Посейдона». В России подобные обвинения отвергают.