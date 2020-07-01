Польские порты год за годом бьют рекорды по тоннажу перевалки грузов. В 2018 году через три порта на Балтике — Гданьск, Гдыню и Щвиноуйсьце перегружен рекордный объем — 100 миллионов тонн. В 2019-м половина объемов (а это 52 миллиона тонн) приходится на первый из них, который стал одним из важнейших игроков на рынке перевалки грузов в акватории всего Балтийского моря.

Польская экономика в последние годы демонстрирует стабильный и уверенный рост. Кризис десятилетней давности обошел эту страну стороной — она была единственной, где при падении ВВП во всем Евросоюзе и за его пределами, был отмечен рост экономики.

Пока что Гданьск занимает четвертое место, но вскоре готов побороться за первое место, отобрав его у Санкт-Петербурга.

Тут все зависит от инвестиций. С августа прошлого года продолжается расширение и модернизация железнодорожной инфраструктуры к порту Гданьска. В ходе этих масштабных работ будет заменено 70 километров путей, 200 разъездов, появится местный центр управления движением.

Железнодорожники утверждают, что благодаря этим работам не только улучшится стандарт, но и увеличится пропускная способность линий.

Ежедневно в гданьский порт поступают десятки тысяч тонн разнообразных грузов. В их числе контейнерный сегмент, который развивается в рамках динамично развивающегося экологического интермодального транспорта. Именно поэтому немалые вложения - существенная инвестиция для функционирования контейнерного терминала DCT, самого большого объекта такого типа не только на Балтике, но и во всей Центральной Европе, и единственного, способного принимать крупнейшие контейнеровозы со всего мира. Весь инвестиционный проект стоит 250 миллионов евро, из них 40 процентов — это вложения из фондов Евросоюза.

Однако ремонт железнодорожной инфраструктуры лишь прелюдия к еще более масштабному проекту инвестиций, которая должна вынести Гданьск в «высшую лигу». Аж около 3 миллиардов евро будет стоить строительство здесь совершенно нового Центрального порта, который возникнет у полуострова Вестерплатте прямо над водами Гданьского залива.

В рамках этой грандиозной стройки появятся 9 терминалов, четыре поворотных башни, три подъездных пути, а также двух специальных терминалов — так называемого офшорного и природного сжиженного газа.

Проект предусматривает строительство 19 километров эксплуатационной береговой линии, а также 8,5 километра волноломов, вместе это составит 1400 гектаров морской акватории и 410 гектаров суши.

- Сейчас в конкуренции все решают транспортные пути. Инфраструктура, которую мы неустанно модернизируем и строим, на данный момент достаточна. Однако с точки зрения перспективы, чтобы роль порта Гданьск, как важнейшего логистического узла Балтийского моря и в нашей части Европы все время росла в ближайшие несколько десятков лет, мы должны думать о современном и еще более эффективном глубоководном пространстве с тщательно спроектированным инновационным тылом, - объясняет в интервью польскому Newsweek Лукаш Грейнке, председатель правления Морского порта Гданьск.

Кроме грузового узла здесь планируют строительство и крупного морского пассажирского терминала. Новый пирс даст возможность швартоваться здесь крупнейшим в мире круизным судам, что было до сих пор невозможно из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры. Но и это не все — в декабре прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве порта с аэропортом Гданьска.

Томаш Клёсковски, председатель правления Гданьского аэропорта имени Леха Валенсы считает, что пассажиры круизных лайнеров - потенциальные клиенты этой воздушной гавани, которые смогут пользоваться услугами, планируя свои путешествия. Он высказал свою надежду на оживление экономики после пандемии.

Год назад этот аэропорт принял 5,4 миллиона пассажиров, показав рост в 8 процентов. Однако понятно, что 2020-й из-за пандемии не повторит рекорда, в лучшем случае цифра будет меньше прошлогодней в два раза.

Несмотря на это инвестиционный запал не стынет. Продолжается амбициозный проект постройки нового аэротерминала для приема пассажиров из-за пределов Шенгенской зоны — Великобритании, Ирландии, Турции, Израиля, других стран. Это даст возможность увеличить туристические потоки.

К моменту коронавируса Гданьск посещали 3,5 миллиона туристов в год. Каждый четвертый прибывал сюда самолетом, многие при этом прибывали сюда на краткий отдых - на уикенд. Инвестиция в новый терминал в размере 58 миллионов евро должна быть окончательно освоена к декабрю 2021 года. Рядом с ним возникнет офисный комплекс. Отсюда же в центр города можно будет удобно доехать с находящейся рядом станции Поморского метро.

Короче говоря, поляки продолжают идти вперед, вкладывая свои огромные деньги в развитие, а также умело пользуясь преимуществом членства в Евросоюзе, получая из его фондов солидные вливания для реализации амбициозных проектов. Крупнейшим из которых является будущий транспортный и логистический супер-хаб на Балтике, в Гданьске.