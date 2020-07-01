С начала июля Германия начала очередное полугодовое председательство в Совете Европейского союза. И канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз должен говорить единым голосом, чтобы проводить эффективную политику по отношению к Китаю. Она подчеркнула свое беспокойство ситуацией в Гонконге.

«Чтобы достичь успеха в отношениях с Китаем и эффективно представлять наши европейские интересы, Европа должна говорить уверенно и в один голос», - так сказала канцлер Германии, выступая во второй палате парламента — Бундесрате. Она добавила, что только таким образом 27 государств ЕС смогут вести переговоры с Пекином на равных условиях. К этому привлекло внимание интернет-издание wGospodarce.

Канцлер обратилась к ситуации в Гонконге, где Китай ввел в действие закон о национальной безопасности, ограничивающий гражданские свободы и автономию региона.

«Основываясь на открытом диалоге, мы должны говорить о законности и правах человека, а также о будущем Гонконга, где нас беспокоит эрозия важного постулата - «одна страна, две системы», - твердо сказала А.Меркель.

Она сообщила, что немецкая система приема беженцев доступна и для жителей Гонконга. Ранее о готовности принять беженцев оттуда высказали желание Великобритания и Австралия.

Новый закон о национальной безопасности, с игнорированием местной законодательной власти, навязанный Пекином Гонконгу, о котором мы уже сообщали, предусматривает наказание, вплоть до пожизненного заключения, за подрывную, террористическую и заговорщическую деятельность в сотрудничестве с иностранными силами с целью нанесения вреда государственной безопасности. Подозреваемые могут отбывать срок в континентальном Китае.

С точки зрения властей Китая, закон необходим, чтобы стабилизировать ситуацию в автономном регионе после месяцев антиправительственных протестов.

Оппозиция же оценивает это как конец автономии, а также свободы и законности, которые отличали Гонконг от континентального Китая.

Здесь уже прозвучали первые обвинения в адрес местных жителей за нарушения пунктов жесткого закона.

В отличие от Соединенных Штатов Америки, где президент Дональд Трамп то и дело пытается говорить с Пекином языком санкций и ультиматумов, страны Европы не хотят терять выгодного партнера и «мировую фабрику». И потому стараются не злить «тигра Поднебесной». Хотя ситуация с Гонконгом — это уже повод для серьезного пересмотра прежних позиций.

Каков будет единый голос Евросоюза в диалоге с Китаем пока трудно сказать. Но ясная позиция и призыв Меркель не могут быть не услышаны в 27 столицах континента.