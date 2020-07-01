Ким Чен Ын: “Отец посмотрел мне в глаза и сказал, чтобы я женился на этой женщине. Я ему доверял” наш обзор
Мы уже сообщали о скандальных листовках, заброшенных в Северную Корею с юга полуострова, в которых опубликованы двусмысленные фото жены Ким Чен Ына. Как и вся личная жизнь диктаторов КНДР, истинные подробности семейных отношений нынешнего и его жены хранятся в строгом секрете. А если что-то и публикуется, так это только из официальных источников. Тем не менее, кое-что все же выплывает на свет и, конечно, становится предметом пристального внимания в мире. На новую книгу о правящем наследнике семейства Кимов обращает внимание издание Plejada.pl.
Ри Соль Ю долго была неизвестна, как жена Кима, хотя довольно давно появлялась перед публикой рядом с лидером Северной Кореи.
Анна Фифилд в книге «Великий Наследник. Небесное предназначение блестящего товарища Ким Чен Ына» называет ее не иначе, как «северокорейской Кейт Миддлтон». И объясняет такое сравнение: «Она освежила облик монархии и придала своему мужу более человечные черты. Эта обольстительная молодая женщина, несмотря на совершенный блеск, умеет сохранять связь с простым людом, подает пример для поколения «миллениалов», и одновременно привносит в застарелые структуры власти ветерок современности».
Как пишет автор книги, впервые на публике она появилась рядом с мужем в 2012 году на концерте вокального ансамбля в Пхеньяне. Оба сидели рядом. Она привлекла тогда к себе внимание окружающих своим приталенным черным костюмом. Тогда Ри носила короткую прическу.
Что ее, на первый взгляд, тогда объединяло с Ким Чен Ыном, так это одинаковые значки с портретом Ким Ир Сена.
Вначале, когда она стала появляться рядом со своим возлюбленным, наблюдатели замечали ее любовь к дорогим брендам одежды. Ходила в туфлях-лодочках без носка на платформе, часто в ее руках можно было заметить сумочку-клатч в стиле «Шанель» или «Диор». Периодически меняла прическу, переходя от короткой стрижки к длинным волосам.
Автор книжки о северокорейском диктаторе уделила место влиянию, хоть и не большому, которое Ри Соль Ю имеет не него, и приводит один такой случай.
«В день торжественного открытия парка развлечений одна из очередей внезапно остановилась, когда Великий Наследник и известный британский дипломат оказались на трибуне. Обслуживающий персонал бросился устранять накладку. Однако вождь впал в бешенство. Работники, дрожа от страха, стали извиняться. Заруюежные гости стали неуверенно переглядываться. В этот момент Ри подошла к Ким Чен Ыну и что-то тихо сказала ему на ухо, скорее всего, пытаясь его успокоить. Вождь овладел собой, а все остальные с облегчением вздохнули».
Из обрывочных сведений известно, что жена Кима родилась 28 сентября 1989 года, и происходит из семьи северокорейской элиты. Отец ее был профессором, а мать — врачом. Сама Ри Соль Ю закончила гимназию в Пхеньяне, а затем институт.
Жена лидера КНДР любит музыку и даже хотела заниматься ею всерьез. Говорят, что она даже выступала с оркестром. Поговаривали, что она занималась чирлидингом — разновидностью спорта и шоу. Якобы даже представляла КНДР на чемпионате мира по легкой атлетике в 2005 году.
И все же неизвестно, насколько правдиво и то, и другое, и третье. Одно доподлинно ясно — на публике вдвоем они появились в 2012-м, хотя бракосочетание состоялось в 2009-м. На следующий год она родила первенца. А сейчас у них трое детей: 10-летний, 8-летний и 3-летний ребенок.
Похоже на то, что еще до свадьбы она приглянулась его отцу - Ким Чен Иру. Об этом вспоминает сам Великий Наследник: «Отец посмотрел мне в глаза и сказал, чтобы я женился на этой женщине, а я ему доверял».
До 2018 года северокорейские медиа называли Ри Соль Ю «подругой вождя». А теперь уже называют «Первой дамой». Но бесполезно искать фотографии рядом с лидером страны, как это происходит в других государствах мира.
В прошлом году она вдруг внезапно исчезла. А спустя несколько месяцев появилась рядом с мужем во время конной выездки на саммит на границе Китая и Северной Кореи.
В 2013 году она сыграла в «фильме для взрослых», материалы которого попали в руки анти-кимовских активистов, и стали распространяться по стране.
Недавно, как мы сообщали, двусмысленные фото из фильма, на которых запечатлена Ри, появились на листовках, заброшенных с юга Корейского полуострова на север, в демилитаризованную зону.
Диктатор был взбешен этим, и грозил начать военные действия против Южной Кореи. До сих пор неизвестно, что он собирается предпринять, чтобы защитить честь своей супруги.
Но, зная, что в его руках есть ядерный и другой немалый военный потенциал, можно предположить, что бряцание оружием у границы двух Корей вещь нешуточная.
А как известно, часто в истории конфликты начинались из-за женщины.