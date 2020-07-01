Мы уже сообщали о скандальных листовках, заброшенных в Северную Корею с юга полуострова, в которых опубликованы двусмысленные фото жены Ким Чен Ына. Как и вся личная жизнь диктаторов КНДР, истинные подробности семейных отношений нынешнего и его жены хранятся в строгом секрете. А если что-то и публикуется, так это только из официальных источников. Тем не менее, кое-что все же выплывает на свет и, конечно, становится предметом пристального внимания в мире. На новую книгу о правящем наследнике семейства Кимов обращает внимание издание Plejada.pl.

Ри Соль Ю долго была неизвестна, как жена Кима, хотя довольно давно появлялась перед публикой рядом с лидером Северной Кореи.

Анна Фифилд в книге «Великий Наследник. Небесное предназначение блестящего товарища Ким Чен Ына» называет ее не иначе, как «северокорейской Кейт Миддлтон». И объясняет такое сравнение: «Она освежила облик монархии и придала своему мужу более человечные черты. Эта обольстительная молодая женщина, несмотря на совершенный блеск, умеет сохранять связь с простым людом, подает пример для поколения «миллениалов», и одновременно привносит в застарелые структуры власти ветерок современности».

Как пишет автор книги, впервые на публике она появилась рядом с мужем в 2012 году на концерте вокального ансамбля в Пхеньяне. Оба сидели рядом. Она привлекла тогда к себе внимание окружающих своим приталенным черным костюмом. Тогда Ри носила короткую прическу.

Что ее, на первый взгляд, тогда объединяло с Ким Чен Ыном, так это одинаковые значки с портретом Ким Ир Сена.

Вначале, когда она стала появляться рядом со своим возлюбленным, наблюдатели замечали ее любовь к дорогим брендам одежды. Ходила в туфлях-лодочках без носка на платформе, часто в ее руках можно было заметить сумочку-клатч в стиле «Шанель» или «Диор». Периодически меняла прическу, переходя от короткой стрижки к длинным волосам.

Автор книжки о северокорейском диктаторе уделила место влиянию, хоть и не большому, которое Ри Соль Ю имеет не него, и приводит один такой случай.

«В день торжественного открытия парка развлечений одна из очередей внезапно остановилась, когда Великий Наследник и известный британский дипломат оказались на трибуне. Обслуживающий персонал бросился устранять накладку. Однако вождь впал в бешенство. Работники, дрожа от страха, стали извиняться. Заруюежные гости стали неуверенно переглядываться. В этот момент Ри подошла к Ким Чен Ыну и что-то тихо сказала ему на ухо, скорее всего, пытаясь его успокоить. Вождь овладел собой, а все остальные с облегчением вздохнули».