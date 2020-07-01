Коронавирус в Турции: более тысячи зараженных и 19 умерших

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 19 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 186. Об этом турецким журналистам сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 203 456, за прошедшие 24 часа 1 172 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 178 278.