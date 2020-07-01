В Соединенных Штатах параллельно разработкам вакцины от Covid-19, идут и другие исследования, направленные на обнаружение и диагностирование заболеваний дыхательных органов. Американское агентство продовольствия и лекарств (FDA) утвердило новый тест, который позволяет обнаружить у больного инфекцией дыхательных путей неизвестный источник болезни, как грипп, так и коронавирус.

Специалисты-медики опасаются, что осенью наряду с появлением сезонного гриппа больницы будут сталкиваться с двойной угрозой — так как туда будут попадать больные и гриппом, и коронавирусом. Признаки этих двух болезней очень похожи, но Covid-19 более заразен.

В целях быстрого диагностирования заболеваний дыхательных путей Центр контроля и профилактики заболеваний в США (CDC) разработал первый «двойной» тест, который позволяет обнаружить заражение как гриппом, так и коронавирусом.

В заявлении комиссара федерального агентства Стефена Хана говорится:

«Разрешая использование этих тестов, FDA помогает ответить на опасения, связанные с возможным приходом сезона гриппа во время пандемии Covid-19, что может особенно беспокоить американцев». Он продолжает: «С помощью простой палочки или пробника комбинированные тесты могут быть использованы, чтобы американцы быстрее узнали ответ (на вопрос, чем болеют — прим.ред.)».

«Эта эффективность в более длительной перспективе поможет подтвердить вовремя полученную информацию для больных, страдающих неустановленным заболеванием системы дыхательных путей», - поясняет С.Хан.

Как известно, Соединенные Штаты Америки на данный момент являются наиболее затронутым пандемией государством в мире. Здесь зафиксировано уже более 2,7 миллиона человек с диагнозом Covid-19, а в результате заболевания коронавирусом умерли уже 128 тысяч 740 человек.

«Двойной» тест, который поступит в больницы США еще до наступления осени, дает надежду, что своевременное диагностирование гриппа и коронавируса позволит быстрее начать лечение инфицированных, а значит, и спасти тысячи жизней.

Однако в сообщении федерального агентства не говорится, поделятся ли медики Соединенных Штатов своим открытием с остальным миром.