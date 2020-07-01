Жители Баку устремились в маркеты и начали скупать продукты. Причиной ажиотажа стали неверно растолкованные условия режима карантина.

Так часть горожан посчитала, что с вечера пятницы вновь вводится комендантский час и будут закрыты все магазины.

Стоит отметить, что Оперативный штаб ранее уже вводил подобные ограничения, но на эти выходные они не распространяются.

Между тем все больше пользователей соцсетей публикуют фотографии переполненных маркетов.