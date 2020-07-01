Осужденного на 1000 лет педофила освободили в США

Американца-педофила, приговоренного к 1000 годам тюрьмы, освободили условно-досрочно. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает New York Post.

Питер Мэллори из штата Джорджия был выпущен из тюрьмы всего после восьми лет отбывания наказания. Это произошло по решению Апелляционного суда. Тот в мае постановил, что педофил уже отсидел достаточный срок, и через три недели мужчину отпустили. При этом окружной прокурор заявил, что «оказался бессилен остановить» происходящее.

Мэллори был арестован и обвинен в хранении непристойных снимков детей, подделке улик и вторжении в частную жизнь в 2011 году. Судья перед вынесением приговора в 2012-м даже назвал подсудимого «самым активным коллекционером детской порнографии во всем мире».

До ареста Мэллори работал членом окружной комиссии и был владельцем независимой телестанции в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии. Полиция, расследуя случаи загрузки порнографических фотографий и видео на территории кампуса, подозревала одного из студентов. Однако во время обыска именно на компьютере Мэллори обнаружили более 26 тысяч файлов с детской порнографией.