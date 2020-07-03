В Англии умер самый старый в мире кот по кличке Щебенка (Rubble). Об этом пишет газета Daily Mail.

Мейн-куну был 31 год. Как рассказала изданию хозяйка животного Мишель Херитедж, бело-рыжего котенка ей подарили на 20-летие. С тех пор она с ним не расставалась.

Херитедж также сообщила, что кот ничем не болел, однако под конец жизни сильно похудел. По словам хозяйки животного, он ушел из дома и не вернулся обратно.

Необычное долголетие кота женщина объяснила тем, что баловала животное как ребенка, поскольку детей у нее не было. Кроме кота, у Херитеж была кошка, которая прожила 25 лет.