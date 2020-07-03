Распоряжением Ильхама Алиева: Шахин Мустафаев больше не Национальный координатор

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в указ президента № 940 от 10 июня 2002 года "О Национальном координаторе Азербайджанской Республики по программам помощи Европейской комиссии".

Данным распоряжением имя Шахина Мустафаева исключается из первой части указа.

Отметим, что в Азербайджане должность Национального координатора по программам помощи Европейской комиссии традиционно занимали министры экономики. Шахин Мустафаев в ранге министра экономики также исполнял обязанности Национального координатора по программам помощи Европейской комиссии.