Распоряжением Ильхама Алиева: Шахин Мустафаев больше не Национальный координатор
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в указ президента № 940 от 10 июня 2002 года "О Национальном координаторе Азербайджанской Республики по программам помощи Европейской комиссии".
Данным распоряжением имя Шахина Мустафаева исключается из первой части указа.
Отметим, что в Азербайджане должность Национального координатора по программам помощи Европейской комиссии традиционно занимали министры экономики. Шахин Мустафаев в ранге министра экономики также исполнял обязанности Национального координатора по программам помощи Европейской комиссии.