Британские истребители сопроводили российские самолеты

Британские истребители Typhoon поднялись в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии, чтобы сопроводить "дальние российские самолеты", сообщили в ВВС королевства.

Отмечается, что воздушные суда не заходили в район полетной информации Великобритании к северу от побережья Шотландии, "перехват не потребовался".

Ранее стало известно, что три самолета Ту-142 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики.