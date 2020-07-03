В Баку приостановлена работа метрополитена

C сегодняшнего дня в Баку приостанавливается работа метрополитена. Подземка не будет работать вплоть до 20 июля.

Кроме этого, в городах и районах, где ужесточен специальный карантинный режим, в выходные дни приостанавливается работа общественного транспорта.

Напомним, что особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля. Он охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Лянкаран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Апшеронский район, а также Гёранбой, Гёйгёль, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки — включая как сами эти города, так и районы, центрами которых они являются.