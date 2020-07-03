Руководитель канцелярии главы польского государства напомнил также, что в будущем году будет отмечаться 30-летие создания Вышеградской группы, которое пройдет еще в рамках председательства Польши.

О тематике саммита поведал шеф кабинета польского президента Кжиштоф Щерски. Это немного подзабытая проблема приема беженцев, а также бюджет Евросоюза — именно об этом говорил в своем выступлении президент Анджей Дуда, а потом за круглым столом прошло общение премьеров — информирует niezalezna.pl.

С 1 июля председательство в четверке Центрально-европейских государств (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), называемой еще «Вышеградская группа» (или - V4), приняла Польша.

К.Щерски сообщил польским и зарубежным медиа, что президент, предваряя встречу в верхах, коснется исторической тематики, взглянув на достижения Вышеградской группы, которыми было успешное сотрудничество в регионе, открывшее дорогу в объединяющейся Европе и слома преград, существовавших в условиях «железного занавеса».

Президент Польши напомнит и о вкладе «четверки» в европейскую политику. Он, по словам К.Щерского, будет говорить о двух основных вещах — о политике в отношении кризиса беженцев и о будущем бюджете Европейского союза.

Президент А.Дуда считает, что влияние на решения Евросоюза в этих двух вопросах так, чтобы они были выгодны для региона, - наиважнейший вызов, стоящий перед группой V4. Щерски отметил, что страны Вышеградской группы по обоим вопросам имеют очень ясную позицию и она сейчас существенна для европейской политики.

Не секрет, что политика и позиции V4 в некоторых вопросах идут вразрез с политикой Брюсселя, и верхушка ЕС не может не считаться с этим. Потому, учитывая вес экономики Польши и ее экспортные возможности в сочетании с потенциалом и остальных трех стран группы, чиновники Евросоюза вынуждены вести осторожный и взвешенный диалог со странами Вышеграда.

Лозунгом председательства Польши в рамках группы объявлен «Back on track».

Поясняя это, шеф кабинета польского президента сказал:

«Очень важным элементом сотрудничества в регионе является возврат к тому, что было приостановлено в результате пандемии коронавируса, то есть возврат на тропу экономического развития, межчеловеческих контактов, хозяйственного обмена, регионального сотрудничества».

По его словам, именно сотрудничество в таких форматах, как V4 и Инициатива Троеморья «облегчит возвращение на правильный путь сильного экономического роста».

После окончания председательства Польши, эстафету примет Венгрия, за ней в очереди - Словакия, а замыкает круг Чехия.

На совместной пресс-конференции премьеров по окончании саммита глава польского правительства Матеуш Моравецкий поблагодарил своего чешского коллегу Андрея Бабиша за то, как он провел «четверку» в течение года, «отмеченного кризисом, о котором комментаторы говорят как о кризисе столетия» и за то, что благодаря ему удалось сформулировать повестку дня по выходу из кризиса.

Он напомнил о лозунге председательства Польши в V4 - «Возвращение на правильный путь», также послал недвусмысленный сигнал Брюсселю, что вскоре «мы будем дискутировать с большой надеждой, что Вышеградская группа, наши страны вместе, имеющие очень серьезные эконмические основы, одновременно показывая как стабильно смогли пройти через тяжелый кризис Covid-19, хотим в то же время помочь Европейскому союзу в его переменах, что касается будущего ЕС, а в ближайшее время с обсуждаемыми международными соглашениями и соглашениями многолетних финансовых рамок и Фонда восстановления Европы». Шеф правительства Польши подчернкул также, что правительства «четверки» стоят на монолитных позициях, касающихся принятых решений в июне 2018 года о «невозможности принуждения государств и обязательности защиты внутренних границ».

Вышеградская группа возникла в феврале 1991 года. Она не имеет институциональной основы, а базируется на консультациях в рамках циклических встреч на разных политических уровнях — главным образом президентов, премьер-министров и министров иностранных дел.

Название группы происходит от города Вышеград на севере Венгрии, где в резиденции венгерского короля 1335 году проходил съезд королей Чехии, Венгрии и Польши. Именно эта встреча правителей трех государств положила начало первому в Центральной Европе военно-политическому союзу. Временами отсюда, от стен неприступной крепости отправлялись целые объединенные армии воевать с Османской империей.

Сейчас «Вышеградская четверка» все увереннее поднимает свой голос в рамках Евросоюза. И Брюссель вынужден прислушиваться.