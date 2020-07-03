В соцсетях появилось видео, на котором мужчина угрожает покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с 17-го этажа.

Выяснилось, что это житель одного из элитных комплексов столицы под названием «Мирвари Парк», расположенном в Ясамальском районе Баку. На видео мужчина со сломанной ногой перелез через балконные перила и обращается к управленцам комплекса, обвиняя их.

Оказалось, что житель был недоволен тем, что его машину не пропускают в гараж комплекса.

К зданию прибыли машины скорой помощи и МЧС. Мужчину удалось отговорить от совершения самоубийства.