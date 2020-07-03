Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 02:22

Всего каких-то пару месяцев назад все человечество неожиданно обуял корона-оптимизм.. На фоне улучшения ситуации в отдельных странах, в первую очередь, в Европе, у всех появилось ощущение скорого конца этого кошмара. Страны стали постепенно выходить из карантина, бизнесмены начали готовиться к возрождению полноценного экономического процесса, и даже гостинично-ресторанный сектор перешел в режим ожидания скорого восстановления туристической индустрии (святая наивность…). Что ж, прошло два месяца и теперь очевидно – всеобщий оптимизм оказался, мягко говоря, преувеличенным, а стакан, между нами говоря, все еще скорее наполовину пустой, чем полный.

Если и были какие-то надежды на скорое забвение всем надоевшей болезни и восстановление нормальной жизни, то сейчас они растворились в жарком летнем воздухе. Перспективы возрождения мировой экономики и начало функционирования мира без оглядки на инфекцию – довольно туманные, и уж точно это произойдет намного позже, чем мы все думали в мае… Болезнь не только никуда не делась – она растет и ширится, и то, что в Италии-Испании-Франции-Германии она идет на спад, ни о чем не говорит. При всем уважении к этим великим странам, они – далеко не весь мир. А в остальном мире здравоохранение продолжает трещать по швам – число жертв коронавируса уже превысило 500 000, при том, что конец пандемии даже не просматривается. Ряд стран, в том числе и на постсоветском пространства, включая Азербайджан, немного насладившись воздухом посткарантинной свободы, очень скоро вынуждены были снова запереться наглухо. Вторая волна пандемии к ним пришла, даже не постучавшись в дверь. Тем не менее очевидно, что даже страны, которые открылись и снова закрылись, вынуждены будут открыться снова. Другого выхода просто не останется – вакцины нет, и скорее всего она не скоро появится. Лекарства – нет и не предвидится. Все попытки приспособить те или иные действующие препараты к лечению коронавируса – пока безуспешны. Отдельные препараты на каком-то этапе начинают давать определенный эффект, но потом выясняется, что этого недостаточно, что побочные эффекты слишком сильны, и все начинается по новому.

Совершенно очевидно, что у человечества появился неуживчивый, капризный сосед, который никуда уходить не собирается. Даже если будут найдены лекарства против него, то вполне вероятно, что он, привыкший орудовать в человеческом организме, приобретет свойства вируса гриппа – как известно, наш давний друг и сосед время от времени мутирует, что делает вакцинацию неэффективной на долгосрочную перспективу. В общем – нам всем придется учиться жить рядом со злом. На самом деле это иногда бывает проще, чем кажется на первый взгляд. Карантин показал, что во многих случаях дистанционная работа ничуть не менее эффективна, чем обычная. Мнение о том, что каждый сотрудник должен целыми днями мозолить глаза начальству, чтоб у него складывалось ощущение контроля над ситуацией – безнадежно устаревает. Если с бизнесом это будет сложнее, то на госслужбе вполне возможно обеспечить эффективную работу госаппарата на расстоянии и примеры этого уже есть во всем мире. Это очень большое подспорье для эпидемиологов. На примере Грузии могу сказать, что значительная часть бюджетников до сих пор трудится дистанционно и на работу не ходит, в результате – общественный транспорт наполовину пустой. Если добавить к этому тотальное соблюдение масочного режима в автобусах и метро – то фактически получается, что из потенциальных угроз инфицирования выпадают целые сектора – госслужба и общественный транспорт. Сотни тысяч человек… В этих условиях для тех сотрудников частного сектора, которые должны ходить на работу, риск резко уменьшается, соответственно, ничто не мешает нормальной работе бизнеса. Вероятность заразиться на работе и от сотрудников – значительно меньше, и она примерно такая же как риск заразиться от членов своей семьи.

Вполне могут работать гостиницы и рестораны – это сложно, но ничего невозможного нет. В ресторанах и барах можно соблюдать частичный масочный режим – при входе и выходе из заведения, при контакте с официантами и посторонними лицами. Как только сел со своей компанией за стол – маску снимаешь. Параллельно рестораны уменьшают количество столов, чтоб соблюдать дистанцию, и отдают предпочтение открытым верандам - в итоге безопасность практически обеспечена. Получается, что таким образом можно исключить риски заражения на госслужбе, в общественном транспорте, в ресторанах и гостиницах… Сейчас во всем мире обсуждается возможность открытия спортзалов и бассейнов. Рецепт и тут тот же самый - количественное ограничение людей, находящихся в зале одновременно и соблюдение дистанции. К примеру, между тренажорами можно увеличить расстояние или поставить между ними недорогие барьеры из оргстекла. Обойдется все это в копейки, зато такими нехитрыми методами удастся значительно снизить риски. Уверен, по такому же пути придется пойти и туристической индустрии, так как до полного уничтожения коронавируса, этот сектор экономики, боюсь, не доживет. Ему придется открываться, но уже на новых условиях.