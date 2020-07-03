США направили авианосцы в район военных учений Китая

Отмечается, что сейчас в этом районе проводят учения военно-морские силы Китая. Как пояснил в беседе с изданием контр-адмирал, командующий ударной группой Джордж Уикофф во главе с эсминцем «Рональд Рейган», цель заключается в том, чтобы показать «недвусмысленный сигнал» партнерам и союзникам США, что они привержены региональной безопасности и стабильности.

При этом Уикофф не стал уточнять, где именно в Южно-Китайском море будут действовать авианосцы, и указал, что американские учения не являются ответом на китайские. В то же время он добавил, что растущая «военная самоуверенность Пекина» оправдывает американское военно-морское присутствие.