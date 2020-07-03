Редакция haqqin.az 09:52

Залогом успешно развивающихся в настоящее время азербайджано-российских отношений, безусловно, являются личные доверительные отношения и перманентный политический диалог лидеров двух стран – Ильхама Алиева и Владимира Путина. Постоянные контакты глав государств, основывающиеся на взаимопонимании и взаимодоверии, определяют долгосрочные ориентиры двустороннего сотрудничества, устойчивое развития межгосударственного партнерства. Обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегических партнерских взаимосвязей был вновь подтвержден президентами России и Азербайджана в их недавнем телефонном разговоре после успешного завершения общероссийского голосования по изменениям в российскую Конституцию. Поздравив В.Путина с однозначным одобрением народом России судьбоносных для страны поправок в Основной закон, Ильхам Алиев выразил неизменность своей приверженности принципам дружбы и добрососедства между двумя странами как надежной основы для наращивания многопланового экономического и культурного взаимодействия.

Платформа Гейдара Алиева и Владимира Путина Надо признать, что с обретением Азербайджаном независимости отношения между двумя странами преодолели немало сложностей. В нужное, исторически сложившееся добрососедское и взаимовыгодное русло их вернул основатель Республики Гейдар Алиев. Укреплению связей с Москвой талантливый политик и мастер власти уделял особое внимание с первых дней возвращения к власти. Принадлежавшее Г.Алиеву решение о членстве Азербайджана в СНГ стало тем мостом, который помог начать возрождение исторического российско-азербайджанского политического, социокультурного и экономического партнерства, утраченного в период хаотического распада советского пространства. Однако достичь достаточного глубокого взаимопонимание по многим геополитическим и экономическим реалиям удалось с лишь с начала 2000-х годов - с приходом к власти в России политика исторического масштаба Владимира Путина. Охваченные в штормовые 90-е кризисом отношения двух стран остались позади, и Москва и Баку нацелились на развитие стратегического партнерства на основе идентичных подходов к формированию качественно новой системы региональной безопасности и сотрудничества. Именно нынешний российский президент по достоинству оценил политический вектор Азербайджана, никогда не допускавшего использование своего географического превосходства в качестве геополитического инструмента против какой-либо дружественной страны. Напротив, Азербайджан был готов предоставить странам региона возможность воспользоваться возможностями своего выгодного расположения на пересечении путей Европы и Азии и в тесном сотрудничестве, вместе реализовать крупные энергетические и транспортные проекты. Преследуя в первую очередь свои национальные интересы, Азербайджан вместе с тем активно выстраивает устойчивое партнерство с теми своими региональными соседями, которые проводят предсказуемую, стабильную и прозрачную внешнюю политику. И в первую очередь это Российская Федерация.

Нацелиться на экономику и энергетику «Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров. И на самом деле это так, потому что мы и соседи, и добрые друзья», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия» в октябре прошлого года, развивая концепцию тесного политического партнерства и союза, претворенную в жизнь основателем современной Республики. В подтверждении тесного взаимодействия на высшем уровне на днях, 2-3 июля, мозговые центры России и Азербайджана – дискуссионный клуб «Валдай» и Центр анализа международных отношений (ЦАМО) провели вебинар на тему энергетической безопасности и политических рисков. Председатель ЦАМО Фарид Шафиев призвал обе страны отложить в сторону конкурирующую составляющую и нацелиться на сотрудничество по перспективным проектам, в том числе и энергетическим. Первой вехой перспективного сотрудничества стало участие российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ в реализации азербайджанского «Контракта века» в конце 90-х прошлого века. В дальнейшем базирующаяся на богатых природных ресурсах азербайджанская энергетика открыла широкие возможности для вовлечения российских компаний в нефтегазовые мегапроекты. В настоящее время две страны работают по продвижению многих трансрегиональных проектов, таких как транспортный коридор «Север-Юг». Москва вовлечена в стратегически важный железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс. Товарооборот между двумя странами в настоящее время достиг 3 миллиардов долларов. В Азербайджане действуют 900 компаний с российским долевым участием. Различные проекты наряду с азербайджанскими компаниями реализуют известные российские бренды, такие как ГАЗ и КамАЗ. Активное сотрудничество наблюдается и в туристской сфере. Туристы из России всегда занимали верхнюю строку в общем списке гостей Азербайджана. Стратегически значимыми делает отношения между двумя странами и военно-техническое сотрудничество.

Понимание роли России Тесному взаимодействию во многом способствует то, что в Азербайджане сумели сохранить многое достигнутое взаимными усилиями в прежний исторический период в гуманитарной, образовательной сфере, сберечь ставшее обычным для азербайджанского народа двуязычие – владение как государственным азербайджанским, так и русским языком. А новые культурологические, гуманитарные и образовательные проекты служат еще большему сближению двух стран, двух народов. Приоритет национальных интересов предопределил внеблоковый характер внешней политики Азербайджана. Вместе с тем такие важные вопросы, как борьба с международным терроризмом и другие геополитические действия Москвы, направленные на собственную безопасность, находят понимание и поддержку в Баку. Ибо сам президент И.Алиев обозначил понимание геополитической роли России. «Россия – гарант стабильности в нашем регионе», - заявил президент в присутствии многих лидеров глав государств. Но Азербайджан рассчитывает на такое же понимание и действенное влияние России на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Это важно не только для Баку, но и для общей региональной безопасности и открыло бы возможности для реализации выгодных для всех евразийских проектов. Азербайджан и Россия смогли уладить многие сложные вопросы, которые остаются неурегулированными между другими странами региона. В их числе, например, демаркация границ. Само собой, что растущее взаимопонимание и укрепляющееся доверие между странами вызывает крайнее недовольство недругов Азербайджана в регионе и лоббирующих их сил в России. Инсинуации недругов Явно не случайно в этой связи предвзято-пристальное внимание некоторых зарубежных изданий к ситуации на азербайджано-российской границе после введения карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Закрытые границы, увы, реальность, продиктованная опасностью распространения смертельно опасной инфекции, и аналогичные меры приняты практически всеми государствами мира. Естественно, это обусловило сложности с въездом и выездом из стран как иностранцев, так и собственных граждан. То же постигло и Азербайджан. Однако с первых дней закрытия границ государственные структуры Азербайджана и России посредством взаимного диалога и сотрудничества координировали процесс возвращения своих граждан на родину в условиях пандемии. Азербайджан еженедельно принимает соотечественников, предпринимая при этом все возможные медико-эпидемиологические меры.