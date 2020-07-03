Кто пытается создать напряженность между Азербайджаном и Россией? редакционная
Залогом успешно развивающихся в настоящее время азербайджано-российских отношений, безусловно, являются личные доверительные отношения и перманентный политический диалог лидеров двух стран – Ильхама Алиева и Владимира Путина. Постоянные контакты глав государств, основывающиеся на взаимопонимании и взаимодоверии, определяют долгосрочные ориентиры двустороннего сотрудничества, устойчивое развития межгосударственного партнерства.
Обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегических партнерских взаимосвязей был вновь подтвержден президентами России и Азербайджана в их недавнем телефонном разговоре после успешного завершения общероссийского голосования по изменениям в российскую Конституцию. Поздравив В.Путина с однозначным одобрением народом России судьбоносных для страны поправок в Основной закон, Ильхам Алиев выразил неизменность своей приверженности принципам дружбы и добрососедства между двумя странами как надежной основы для наращивания многопланового экономического и культурного взаимодействия.
Платформа Гейдара Алиева и Владимира Путина
Надо признать, что с обретением Азербайджаном независимости отношения между двумя странами преодолели немало сложностей. В нужное, исторически сложившееся добрососедское и взаимовыгодное русло их вернул основатель Республики Гейдар Алиев. Укреплению связей с Москвой талантливый политик и мастер власти уделял особое внимание с первых дней возвращения к власти. Принадлежавшее Г.Алиеву решение о членстве Азербайджана в СНГ стало тем мостом, который помог начать возрождение исторического российско-азербайджанского политического, социокультурного и экономического партнерства, утраченного в период хаотического распада советского пространства.
Однако достичь достаточного глубокого взаимопонимание по многим геополитическим и экономическим реалиям удалось с лишь с начала 2000-х годов - с приходом к власти в России политика исторического масштаба Владимира Путина. Охваченные в штормовые 90-е кризисом отношения двух стран остались позади, и Москва и Баку нацелились на развитие стратегического партнерства на основе идентичных подходов к формированию качественно новой системы региональной безопасности и сотрудничества.
Именно нынешний российский президент по достоинству оценил политический вектор Азербайджана, никогда не допускавшего использование своего географического превосходства в качестве геополитического инструмента против какой-либо дружественной страны. Напротив, Азербайджан был готов предоставить странам региона возможность воспользоваться возможностями своего выгодного расположения на пересечении путей Европы и Азии и в тесном сотрудничестве, вместе реализовать крупные энергетические и транспортные проекты. Преследуя в первую очередь свои национальные интересы, Азербайджан вместе с тем активно выстраивает устойчивое партнерство с теми своими региональными соседями, которые проводят предсказуемую, стабильную и прозрачную внешнюю политику. И в первую очередь это Российская Федерация.
Нацелиться на экономику и энергетику
«Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров. И на самом деле это так, потому что мы и соседи, и добрые друзья», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия» в октябре прошлого года, развивая концепцию тесного политического партнерства и союза, претворенную в жизнь основателем современной Республики.
В подтверждении тесного взаимодействия на высшем уровне на днях, 2-3 июля, мозговые центры России и Азербайджана – дискуссионный клуб «Валдай» и Центр анализа международных отношений (ЦАМО) провели вебинар на тему энергетической безопасности и политических рисков. Председатель ЦАМО Фарид Шафиев призвал обе страны отложить в сторону конкурирующую составляющую и нацелиться на сотрудничество по перспективным проектам, в том числе и энергетическим.
Первой вехой перспективного сотрудничества стало участие российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ в реализации азербайджанского «Контракта века» в конце 90-х прошлого века. В дальнейшем базирующаяся на богатых природных ресурсах азербайджанская энергетика открыла широкие возможности для вовлечения российских компаний в нефтегазовые мегапроекты. В настоящее время две страны работают по продвижению многих трансрегиональных проектов, таких как транспортный коридор «Север-Юг». Москва вовлечена в стратегически важный железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс.
Товарооборот между двумя странами в настоящее время достиг 3 миллиардов долларов. В Азербайджане действуют 900 компаний с российским долевым участием. Различные проекты наряду с азербайджанскими компаниями реализуют известные российские бренды, такие как ГАЗ и КамАЗ. Активное сотрудничество наблюдается и в туристской сфере. Туристы из России всегда занимали верхнюю строку в общем списке гостей Азербайджана.
Стратегически значимыми делает отношения между двумя странами и военно-техническое сотрудничество.
Понимание роли России
Тесному взаимодействию во многом способствует то, что в Азербайджане сумели сохранить многое достигнутое взаимными усилиями в прежний исторический период в гуманитарной, образовательной сфере, сберечь ставшее обычным для азербайджанского народа двуязычие – владение как государственным азербайджанским, так и русским языком. А новые культурологические, гуманитарные и образовательные проекты служат еще большему сближению двух стран, двух народов.
Приоритет национальных интересов предопределил внеблоковый характер внешней политики Азербайджана. Вместе с тем такие важные вопросы, как борьба с международным терроризмом и другие геополитические действия Москвы, направленные на собственную безопасность, находят понимание и поддержку в Баку. Ибо сам президент И.Алиев обозначил понимание геополитической роли России. «Россия – гарант стабильности в нашем регионе», - заявил президент в присутствии многих лидеров глав государств.
Но Азербайджан рассчитывает на такое же понимание и действенное влияние России на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Это важно не только для Баку, но и для общей региональной безопасности и открыло бы возможности для реализации выгодных для всех евразийских проектов.
Азербайджан и Россия смогли уладить многие сложные вопросы, которые остаются неурегулированными между другими странами региона. В их числе, например, демаркация границ. Само собой, что растущее взаимопонимание и укрепляющееся доверие между странами вызывает крайнее недовольство недругов Азербайджана в регионе и лоббирующих их сил в России.
Инсинуации недругов
Явно не случайно в этой связи предвзято-пристальное внимание некоторых зарубежных изданий к ситуации на азербайджано-российской границе после введения карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Закрытые границы, увы, реальность, продиктованная опасностью распространения смертельно опасной инфекции, и аналогичные меры приняты практически всеми государствами мира. Естественно, это обусловило сложности с въездом и выездом из стран как иностранцев, так и собственных граждан. То же постигло и Азербайджан.
Однако с первых дней закрытия границ государственные структуры Азербайджана и России посредством взаимного диалога и сотрудничества координировали процесс возвращения своих граждан на родину в условиях пандемии. Азербайджан еженедельно принимает соотечественников, предпринимая при этом все возможные медико-эпидемиологические меры.
Совершенно очевидно, что в первую очередь помочь вернуться домой нужно пожилым, больным, женщинам и детям, семьям. Ситуации, вызванной пандемией, нигде в мире не ждали, и ни в одной стране мира не существовало такого большого количества карантинных пунктов, специальных больниц, какое оказалось необходимым сегодня. Поэтому процесс перемещения людей между странами происходит не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее с конца марта по сегодняшний день из России было вывезено почти четыре тысячи граждан Азербайджана, из них до трех тысяч через сухопутную границу в Дагестане. После телефонных консультаций в середине мая между главами двух государств процесс возвращения азербайджанцев на родину значительно ускорился и каждую неделю азербайджано-российскую границу пересекают до сотни человек.
На основе взаимной договоренности азербайджанская делегация, включающая представителей министерств внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и других структур постоянно работает в Дагестане, тесно взаимодействуя с российскими коллегами для решения вопросов, связанных с возвращением домой граждан Азербайджана.
На фоне увеличения числа случаев заражения COVID-19 жесткий карантин в Азербайджане был продлен до 20 июля. Но несмотря на это, правительство страны продолжает предпринимать усилия для возвращения своих граждан. Власти призывают азербайджанцев, находящихся за границей, проявлять понимание и соблюдать законы стран пребывания.
Как обычно, армянские лоббистские группы стараются любую проблемную ситуацию использовать в клеветнических, провокационных целях, пытаясь создать напряженность между Азербайджаном и Россией. Не стали исключением и проблемы, вызванные пандемией. Даже на фоне глобальной беды недруги Азербайджана не оставляют свои подлые инсинуации. Стоит ли двум дружественным государствам обращать свой взор на эти недостойные происки? Вот и в данном случае, несмотря на сложнейшие условия, азербайджанские и российские дипломаты, таможенники, врачи, полицейские денно и нощно продолжают активную работу для возвращения граждан обеих стран на родину.
В первых числах июля на заседании российского дискуссионного клуба «Валдай» и азербайджанского Центра анализа международных отношений обсуждался, в том числе, и насущный вопрос информационной безопасности и медийного взаимодействия между двумя странами. Рассматривались и методы борьбы с так называемыми фейк-ньюс и использованием СМИ в провокационных целях.
Со своей стороны наша редакция призывает к верному и взвешенному освещению сложной ситуации, в которую попали все без исключения страны из-за пандемии коронавируса. Только сообща мы сможем преодолеть кризис, и сегодня как никогда важно сотрудничество между двумя стратегическими партнерами – Азербайджаном и Россией.