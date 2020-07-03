Полиция о нарушителях карантина и попытках выехать из Баку

За нарушение правил жесткого карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Апшеронского района, за минувшие сутки к ответственности привлечены 629 участников дорожного движения.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что 564 человека, находившиеся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, 55 человек - за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах, три человека - за повторное правонарушение (по той же статье).

За сутки в результате проверок на постах развернули обратно 255 автомобилей, движущихся в направлении Баку, и 465 машин, пытавшихся выехать из столицы, - всего 720 транспортных средств.