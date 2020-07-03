«Черный рынок» и Мхитарян: оскорбление азербайджанцев

То, что участники «черного рынка» нарушают закон, - общеизвестный факт. Однако в погоне за наживой они попирают и все возможные нравственные ценности, что абсолютно недопустимо. Размещение изображения армянского футболиста Г. Мхитаряна на рекламе, предназначенной для азербайджанских игроков, - это полное игнорирование всех моральных правил, прямое оскорбление каждого азербайджанца и всего азербайджанского народа.

Несмотря на серьезную борьбу государства с незаконными ставками на тотализаторах, в Баку и регионах регулярно обнаруживаются нелегальные игровые площадки.

Подобный произвол наводит на ряд вопросов: кто стоит за такой рекламой, какова ее цель и куда направляются заработанные деньги? Может быть, огромные суммы, полученные от нелегальных игр, попадают в руки армян? Ведь кому еще интересно и выгодно пиарить армянского футболиста?

Большое количество денег, обращающихся на «черном рынке», остается вне бюджета. В сегодняшней непростой ситуации весь потенциал страны необходим для формирования государственного бюджета. Существование «черного рынка» азартных игр в Азербайджане, помимо лишения бюджета ежегодных налоговых платежей, усугубляет общую ситуацию, так как, в отличие от легальных букмекерских контор, они не предоставляют никаких гарантий по выплате выигрышей. Те, кто делают ставки на нелегальных сайтах, рискуют быть обманутыми. Во многих случаях эти так называемые компании оказывают негативное влияние на воспитание и психологическое состояние молодежи.

Общество должно научиться реагировать на такие ситуации. Бойкотируя и критикуя незаконные организации, мы можем бороться с такими негативными явлениями.