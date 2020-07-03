Пресс-секретарь МИД Ирана назначен послом в Азербайджане

Как сообщает AzPost, в интервью государственному телевидению Ирана А.Мусави заявил, что скоро приступит к работе в качестве посла.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Сеид Аббас Мусави подтвердил информацию о его назначении послом.

Дипломат отметил, что, весьма вероятно, приступит к деятельности в качестве посла в одной из важнейших соседних стран. А.Мусави не сообщил подробности.

Ранее в некоторых иранских СМИ была опубликована информация о том, что Сеид Аббас Мусави назначен послом в Азербайджане и сменит Джавада Джахангирзаде.

Мусави был назначен пресс-секретарем МИД Ирана в апреле 2019 года. До этого он работал первым секретарем МИД, генеральным консулом в Гонконге и экономическим атташе Ирана в Нидерландах.