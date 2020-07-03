Коронавирус в Армении: 580 новых зараженных и 8 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 27 900, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Отмечается, что по состоянию на 3 июля в стране было 27 320 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 580 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 477 человек (плюс 8 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 157 (плюс 1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 15935. На лечении находится 11331 человек.