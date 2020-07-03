Застолье в бакинском ресторане закончилось штрафами

Сотрудники Управления полиции Ясамальского района в ходе мероприятий по контролю за соблюдением требований ужесточенного карантинного режима выявили нарушения в ресторане «Кактус».

Было установлено, что владелец ресторана Джавад Джавадов пригласил своих друзей и устроил застолье.

В отношении участников застолья в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных нарушениях были предприняты меры и каждый из них был оштрафован на 200 манатов.

Напомним, что до 20 июля 2020 года в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Гёранбое, Гёйгёле, Лянкяране, Масаллы, Мингячевире, Сумгаите, Евлахе и Апшеронском, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском и Шекинском районах был ужесточен специальный карантинный режим и запрещена деятельность ресторанов.