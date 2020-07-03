Подруга Дональда Трампа-младшего заразилась коронавирусом

Подруга старшего сына президента США Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом, сообщает CNN со ссылкой на источник в комитете, возглавляемом Гилфойл.

По словам главы отдела кадров финансового комитета предвыборной кампании Трампа Серджио Гора, Гилфойл была изолирована сразу же после положительного результата на тест по коронавирусу. Кроме того, были отменены все ее запланированные визиты.

Он отметил, что она чувствует себя хорошо, и заболевание протекает бессимптомно.

При этом результат на тест Дональда Трампа – младшего оказался отрицательным.

Отмечается, что результат теста Гилфойл был получен до ее визита к горе Рашмор с президентом США.

При этом, по словам источника, в последнее время она не контактировала с президентом США.