Командующий пограничной полицией Израиля заразился коронавирусом

Командующий МАГАВ (пограничной полицией Израиля) бригадный генерал Коби Яков Шабтай заразился COVID-19, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман, передает РИА Новости.

"Выяснилось сегодня, что командующий пограничной полицией МАГАВ Коби Яков Шабтай заразился COVID-19. Состояние его здоровья на данный момент хорошее, в полиции ведётся эпидемиологическое расследование, выясняется, с кем он контактировал близко в последнее время. По итогам этой проверки будет принято решение о том, кто будет помещён в режим изоляции", - сообщил Зингерман.

В Израиле в конце этой недели отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случаев за неделю выросло вдвое и превысило в последние два дня тысячу.