Комментируя активизацию Али Инсанова в оппозиционном стане, представитель правящей партии решительно опроверг информацию о переходе членов «Ени Азербайджан» в новосозданную партию Инсанова: «Ничего подобного. Был у нас глава Бейлаганской районной организации, которого мы отстранили еще 15 лет назад. Это один из тех, кто перешел в партию Инсанова. Да еще пара человек из Насиминской районной организации. Помимо них, рядом с Инсановым нет ни одного из ЙАП».

С.Новрузов также решительно опроверг бытующее мнение об основополагающей роли А.Инсанова в создании правящей партии: «Решительно заявляю, что такого не было. Все это – мифы и ложь. Я с первого дня в партии. В ряду основателей партии были Зия Буниятов, Фарамаз Максудов, Али Нагиев, Сируз Тебризли, Рафаэль Аллахвердиев, Гаджибала Абуталыбов, Ася Манафова. Как этот человек мог быть опорой партии рядом с такими людьми? Он несет чушь»

Далее С.Новрузов поведал сенсационную историю о заседании правления партии «Ени Азербайджан» с участием президента и главы партии Ильхама Алиева и экс-министра здравоохранения Али Инсанова: «Я вам расскажу об одном эпизоде, о котором не знает общественность. В 2005 году, за день до съезда «Ени Азербайджан», состоялось собрание правления партии. Президент принимал участие в заседании. Согласно регламенту, с правой стороны от президента сидел вице-премьер Али Ахмедов, затем я и рядом со мной Али Инсанов. Есть стенограмма этого заседания, и 20 живых свидетелей. Али Инсанов поднялся и, извинившись перед президентом, попросил слова. А.Инсанов стал жаловаться президенту. Он попросил главу государства о защите. Сказал, что Рамиз Мехтиев и Али Гасанов заказывают статьи о нем в прессе. Президент указал Али Инсанову на дверь и сказал, что если он не может себя вести, то пусть покинет заседание. То есть, если ты не можешь решить проблему с журналистом, почему это должен делать президент? У Али Инсанова стали трястись руки и ноги. Я схватил его за руку и усадил на место.

На следующий день Али Инсанов попросил Али Ахмедова передать президенту свои извинения и сожаления за невыдержанный поступок. Али Ахмедов попросил главу государства простить Али Инсанова. Спустя три дня Али Инсанов позвонил и сказал, что хочет прийти и поблагодарить нас. Инсанов вошел, в кабинете были Али Ахмедов, я, Мубариз Гурбанлы и Бахар Мурадова. Он подарил каждому из нас книгу и еще раз выразил свое сожаление, попросив извинения перед президентом. Инсанов заверил нас, что продолжит работу в партии. Сейчас эта лиса хочет предстать перед людьми в шкуре льва. И если в моих словах есть хоть крупица лжи, я готов отказаться от своего депутатского мандата».