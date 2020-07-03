Синоптики рассказали о погоде на выходные
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 июля. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Ветер северо-восточный. Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 20-24, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 34-36 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 35-40%.
На пляжах Абшерона ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.
4 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях районах ожидаются грозы, кратковременные осадки, град. Будет преобладать восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла.