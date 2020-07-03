Безумная Бразилия: на пике коронавируса открываются стадионы! Ставка – тысячи жизней наш обзор
Власти Рио-де-Жанейро, первого города Бразилии, решили на апогее пандемии коронавируса в этой стране значительно ослабить введенные ограничения. В городе с населением 6,3 миллиона жителей, второго после Сан-Паулу наиболее сильно атакованного Covid-19, разрешили открыть закрытые в течение трех месяцев рестораны, бары и фитнес-центры с соблюдением лишь некоторых мер безопасности.
Это шаг был осуществлен в момент, когда, по сообщению бразильского министерства здравоохранения, количество заболевших в бывшей столице Бразилии в течение 4 месяцев составило 117 тысяч человек, а умерших - 10 тысяч 332 человека. Это троекратно больший процент жертв в соотношении с числом заболеваний, чем средний показатель по стране, где число случаев коронавируса, по прогнозу, еще на этой неделе превысит 1,5 миллиона.
Кроме этих ослаблений, как пишут бразильские издания, Рио-де-Жанейро станет первым городом в Южной Америке, где позволено проведение на своих стадионах футбольных матчей с присутствием зрителей.
Власти объявили, что все игровые площадки для национального вида спорта откроются 10 июля.
Запреты и ограничения ослабляет и самый большой город страны — 10-миллионный Сан-Паулу, где к пятнице, 3 июля, число людей с диагнозом коронавирус составило 300 тысяч, из которых умерли 15,5 тысячи. Именно тут выявлено наибольшее число зараженных с начала пандемии в течение 24 часов — 12 тысяч 244 случая.
Ежедневная газета Correio Braziliense написала в пятничном выпуске: «В минуту наибольшего взрыва пандемии бразильское правительство Жаира Болсонару и власти некоторых штатов решаются на смягчение обязательных мер изоляции и дистанцирования. Сделали это в момент, когда Бразилия оказалась на втором месте после США по количеству заболеваний, хотя сейчас и является страной с наибольшим процентов выздоровевших, составляющим 57 процентов».
Президент Болсонару, который последовательно в своих официальных выступлениях защищает интересы экономики страны перед последствиями «чрезмерных ограничений» из-за пандемии, поставил под сомнение принятый Конгрессом страны закон об обязательном ношении защитных масок в общественных местах и на некоторых частных мероприятиях.
"Он порочен, так как наказание за невыполнение приказа ношения масок в домах и других закрытых непубличных пространствах может означать нарушение права неприкосновенности частных владений и других непубличных пространств", - сказал бразильский президент, комментируя принятый документ. Одновременно он наложил вето на поддержанное парламентом распоряжение, которое обязывает общественные инститы обеспечить своих сотрудников защитными масками. Ж.Болсонару признал, что это решение не согласуется с требованиями о публичных закупках.
Anvisa – Национальное агентство по санитарному контролю Бразилии утвердило в пятницу план клинических испытаний коронавирусной прививки, разработанной китайской фирмой Sinovac, сообщает Reuters.
Испытания прививки, разработанной биофармацевтической фирмой Sinovac Biotech Ltd. в Пекине, будет проводить институт Butantan в Сан-Паулу. Соглашение с китайской фирмой включает в себя не только это, но и перенос технологии производства в Бразилию.
Губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа сказал, что 9 тысяч волонтеров уже зарегистрированы для тестирования на них вакцины против Covid-19 - заболевания системы дыхательных путей, вызываемого новым коронавирусом.
Клинические тесты будут проводиться 12 исследовательскими центрами в 6 бразильских штатах: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас Жерайас, Бразилиа, Рио Гранде-ду-Суль и Парана.
Решение агентства Anvisa о плане клинических исследований было принято после того, как Бразилия перешагнула рубеж в 1,5 миллиона подтвержденных случаев заражений, подчеркнул губернатор штата Сан-Паулу. Это является вторым после США наихудшим результатом вспышки эпидемии в мире. Всего в Бразилии, по данным на 4 июля, от Covid-19 умерли 63 тысячи 174 человека.
Противоречивая политика президента Болсонару, вот уже несколько месяцев вызывающая протесты общественности, продолжает привлекать напряженное внимание в других странах мира, в том числе в соседних с Бразилией государствах Латинской Америки.
Однако решение агентства питает некую надежду миллионов жителей на континенте, прежде всего в самой Бразилии.
Но вот принятые там местными властями рискованные меры по ослаблению изоляции и дистанцированию вызывают законные опасения: вслед за возвращением к активной жизни, массовым развлечениям, может последовать новая вспышка. О таком варианте развития событий уже говорит опыт многих стран, где рано обрадовались миновавшему кризису. Речь идет о тысячах и тысячах жизней.