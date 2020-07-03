Власти Рио-де-Жанейро, первого города Бразилии, решили на апогее пандемии коронавируса в этой стране значительно ослабить введенные ограничения. В городе с населением 6,3 миллиона жителей, второго после Сан-Паулу наиболее сильно атакованного Covid-19, разрешили открыть закрытые в течение трех месяцев рестораны, бары и фитнес-центры с соблюдением лишь некоторых мер безопасности.

Это шаг был осуществлен в момент, когда, по сообщению бразильского министерства здравоохранения, количество заболевших в бывшей столице Бразилии в течение 4 месяцев составило 117 тысяч человек, а умерших - 10 тысяч 332 человека. Это троекратно больший процент жертв в соотношении с числом заболеваний, чем средний показатель по стране, где число случаев коронавируса, по прогнозу, еще на этой неделе превысит 1,5 миллиона.

Кроме этих ослаблений, как пишут бразильские издания, Рио-де-Жанейро станет первым городом в Южной Америке, где позволено проведение на своих стадионах футбольных матчей с присутствием зрителей.

Власти объявили, что все игровые площадки для национального вида спорта откроются 10 июля.

Запреты и ограничения ослабляет и самый большой город страны — 10-миллионный Сан-Паулу, где к пятнице, 3 июля, число людей с диагнозом коронавирус составило 300 тысяч, из которых умерли 15,5 тысячи. Именно тут выявлено наибольшее число зараженных с начала пандемии в течение 24 часов — 12 тысяч 244 случая.

Ежедневная газета Correio Braziliense написала в пятничном выпуске: «В минуту наибольшего взрыва пандемии бразильское правительство Жаира Болсонару и власти некоторых штатов решаются на смягчение обязательных мер изоляции и дистанцирования. Сделали это в момент, когда Бразилия оказалась на втором месте после США по количеству заболеваний, хотя сейчас и является страной с наибольшим процентов выздоровевших, составляющим 57 процентов».

Президент Болсонару, который последовательно в своих официальных выступлениях защищает интересы экономики страны перед последствиями «чрезмерных ограничений» из-за пандемии, поставил под сомнение принятый Конгрессом страны закон об обязательном ношении защитных масок в общественных местах и на некоторых частных мероприятиях.