Власти испанской Каталонии приняли решение закрыть на карантин район Сегрия, где продолжается мощная вспышка коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы каталонского женералитета Кима Торра.

«Это непростое решение, которое вступит в действие сегодня в полдень, будут ограничены въезд и выезд из Сегрии», — сказал Торра.

По его словам, данный район будет оцеплен экстренными службами по периметру. В нем проживают около 209 тыс. человек.