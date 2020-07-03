Японию затопило, погибли не менее 15 человек
Часть территорий Японии затопило ливневыми дождями. По данным властей, в результате разгула стихии погибли 15 человек.
Еще девять человек пропали без вести.
Часть территорий Японии затопило ливневыми дождями. По данным властей, в результате разгула стихии погибли 15 человек.
Еще девять человек пропали без вести.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.