США направят два авианосца в Южно-Китайское море

Два американских авианосца будут направлены в Южно-Китайское море для проведения учений из-за военных учений, проведенных Китаем в этом регионе, сообщает Reuters.

Согласно заявлению ВМФ США, авианосцы «Нимиц» и «Рональд Рейган» будут проводить операции и учения в Южно-Китайском море «для поддержки свободного и открытого Тихоокеанского региона».

При этом о точном месте проведения учений не сообщается. Протяженность оспариваемой территории Южно-Китайского моря составляет 1500 км.

Ранее Пентагон раскритиковал сделанное Китаем заявление о проведении военных учений в южно-Китайском море. В ответ китайская сторона обвинила США в повышении напряжения между странами.