Отдел экономики 14:57

Прошел почти месяц после публикации haqqin.az статьи «Продукция Baku Steel Company застряла на границе с Грузией. Что происходит?». Напомним, что до сих пор на азербайджано-грузинской границе вынуждены простаивать 10 фур с загруженным товаром арматуры для партнеров Baku Steel Company. В связи с необоснованными претензиями к продукции со стороны надзорных органов Грузии компания не может обеспечить доставку товара своим конечным покупателям. Тем временем компания и ее партнеры несут колоссальные убытки. Baku Steel Company – крупненйшая компания в металлургической сфере Азербайджана, а ее партнеры LTD Tsitadeli и LLC Eurosteel - известные компании в Грузии, являющиеся крупными налогоплательщиками в этой стране. Каждый потерянный день отражается не только на их финансовом положении, но и на бюджете двух стран.

Генеральный директор Baku Steel Georgia (грузинская дочка Baku Steel Company) Рустам Керимов в письме в Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, которое отвечает за регулирование экономической деятельности в стране, потребовал вмешаться в затянувшийся на таможенном пункте на азербайджано-грузинской границе конфликт. Прошло достаточно времени, но процесс, как стало известно, так и не сдвинулся с места. Претензии грузинских таможенников остаются неясными. Продукция Baku Steel Company не первый год пользуется большим спросом во многих странах, в том числе и в Грузии, и заслужила доверие покупателей своим высоким качеством. По словам гендиректора, Baku Steel Company LLC, являющаяся крупнейшим производителем металлопроката на Южном Кавказе, уже на протяжении пяти лет работает на грузинском рынке. Продукция компании полностью соответствует всем международным стандартам качества. При экспорте продукции деятельность компании ведется в соответствии с установленными международными правилами торговли, а также грузинским законодательством. Безусловно, стальная арматура – не продукт массового потребления и качество ее не пострадает даже после многомесячных простоев на открытом воздухе. Но дело ведь не только в качестве, хотя именно к этим характеристикам придираются грузинские таможенники. Да и не к самому качеству как таковому. У таможенных органов Грузии на руках липовый козырь – право осуществлять контроль качества продукции в течение месяца, а он еще не истек. Хотя азербайджанская компания предъявила грузинской стороне экспертную оценку независимой лаборатории. Ведь в течение долгих лет грузинская таможня пропускала азербайджанскую продукцию именно на основании экспертной оценки азербайджанских лабораторий. А вот теперь вдруг грузинской стороне понадобилось перепроверить и в своей лаборатории.