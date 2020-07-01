США эвакуируют дипломатов из Саудовской Аравии

Десятки американских дипломатов и их семьи в субботу покинут Саудовскую Аравию на фоне резкого роста случаев заражения коронавирусом в королевстве, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, госдепартамент на прошлой неделе разрешил покинуть страну всему неэкстренному персоналу. Ожидается, что в ближайшие недели ещё больше дипломатов покинут Саудовскую Аравию, сообщает издание.

По словам представителей США, по крайней мере 30 сотрудников посольства США в Эр-Рияде - в основном не американцы - заразились коронавирусом, несмотря на то что с марта в основном работали из дома. В июне от коронавируса скончался водитель посольства, позже члену семьи одного из дипломатов отказали в неотложной медицинской помощи в одной из больниц, и посольству пришлось вмешаться, сообщает издание.