В ходе рейда, проведенного сотрудниками Управления полиции Апшеронского района, в одном из торговых объектов на территории района были выявлены 5 незаконно функционирующих швейных цехов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, было установлено, что 56 человек работали в цехах без соблюдения каких-либо санитарно-гигиенических норм, нарушая правила особого карантинного режима.

Предприниматели и нарушившие закон лица были оштрафованы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.

Отметим, что в случае повторного совершения подобных действий предусмотрен административный арест.