Бренд UNEC признан в Эстонии

Так, бренд UNEC зарегистрирован уже и в Эстонии - восьмой стране после Литвы, Латвии, Польши, Словакии, Венгрии, Хорватии и Турции. Ожидается, что в ближайшем будущем бренд UNEC будет защищен и в других зарубежных странах.

Отрадно, что UNEC, расширяя сферу распространения изо дня в день и предлагая свои образовательные программы и услуги, все более осваивает мировое пространство. Не случайно, благодаря успешным результатам в высшем экономическом образовании, рейтинг бренда UNEC все более повышается престижными международными рейтинговыми агентствами.