В субботу в Великобритании вводятся новые масштабные, на сей раз послабления режима ограничений. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что это самые большие до сих пор облегчения карантинных мер, назвав их «шагом к нормальности», и в то же время призвал соотечественников не испортить того, что было достигнуто.

Именно в эту субботу, 4 июля, в стране открылись рестораны, пабы, отели и все другие места для ночлега, а также кинотеатры, музеи, галереи, храмы, парки развлечений, игровые площадки, зоны отдыха на свежем воздухе, парикмахерские салоны, а рекомендованные два метра дистанции теперь сокращаются до 1 метра.

- Успех этих предпринимательских фирм - это средства для жизни тех, кто от них зависит, а в конце концов, и состояние экономики всей страны, которое зависит от ответственных действий каждого из нас. Мы не можем их подвести, - заявил премьер на пятничной пресс-конференции на Даунинг-стрит. Он добавил, что «хотел бы, чтобы люди наслаждались летом» - цитирует премьера niezalezna.pl

В то же время Джонсон отметил, что правительство не колеблясь введет ограничения, если количество заражений вновь возрастет, хотя они будут вводится локально, а не по всей стране одновременно.

На пресс-конференции Б.Джонсон представил пятиступенчатый план в случаях локальных вспышек заболевания — по его словам, происходить это будет поочередно: мониторинг данных, сотрудничество с местными властями, интенсификация тестирования и установление контактов на опасной территории, блокада отдельных мест со вспышками заражений, например конкретных промышленных предприятий или больниц, и, на последнем этапе, - блокада всего опасного места или региона.

Такая блокада вводилась до сих пор в одном только 350-тысячном Лейчестере в центральной Англии, где как информировало правительство за прошедшую неделю обнаружено 10 процентов от всех новых случаев заражения в стране.