И Великобритания отменяет карантин наш обзор
В субботу в Великобритании вводятся новые масштабные, на сей раз послабления режима ограничений. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что это самые большие до сих пор облегчения карантинных мер, назвав их «шагом к нормальности», и в то же время призвал соотечественников не испортить того, что было достигнуто.
Именно в эту субботу, 4 июля, в стране открылись рестораны, пабы, отели и все другие места для ночлега, а также кинотеатры, музеи, галереи, храмы, парки развлечений, игровые площадки, зоны отдыха на свежем воздухе, парикмахерские салоны, а рекомендованные два метра дистанции теперь сокращаются до 1 метра.
- Успех этих предпринимательских фирм - это средства для жизни тех, кто от них зависит, а в конце концов, и состояние экономики всей страны, которое зависит от ответственных действий каждого из нас. Мы не можем их подвести, - заявил премьер на пятничной пресс-конференции на Даунинг-стрит. Он добавил, что «хотел бы, чтобы люди наслаждались летом» - цитирует премьера niezalezna.pl
В то же время Джонсон отметил, что правительство не колеблясь введет ограничения, если количество заражений вновь возрастет, хотя они будут вводится локально, а не по всей стране одновременно.
На пресс-конференции Б.Джонсон представил пятиступенчатый план в случаях локальных вспышек заболевания — по его словам, происходить это будет поочередно: мониторинг данных, сотрудничество с местными властями, интенсификация тестирования и установление контактов на опасной территории, блокада отдельных мест со вспышками заражений, например конкретных промышленных предприятий или больниц, и, на последнем этапе, - блокада всего опасного места или региона.
Такая блокада вводилась до сих пор в одном только 350-тысячном Лейчестере в центральной Англии, где как информировало правительство за прошедшую неделю обнаружено 10 процентов от всех новых случаев заражения в стране.
В Лейчестере в субботу вступают в действие правила, принятые парламентом в экспресс-темпе, которые должны обеспечить соблюдение ограничений.
Новый порядок охватывает запрет собраний, а также возможность оставаться в гостях на ночь, возобновление деятельности отелей, пабов и ресторанов. В случаях многократного нарушения правил физические лица или предпринимательские общества могут быть наказаны штрафом до 3200 фунтов стерлингов.
Борис Джонсон заявил также, что на следующей неделе представит план возобновления деятельности тех отраслей, которые до сих пор не могли этого сделать.
Речь идет о ночных клубах, казино, кегельбанах, крытых ледовых катках, детских игровых площадкахв закрытых помещениях, спа-центрах, салонах красоты, маникюрных, массажных и тату-салонах, фитнесс-центрах, студиях танца в закрытых помещениях, бассейнах и аквапарках, выставочных и конференц-центрах. Понятно, что эта отрасль в результате жестких запретов понесла огромные убытки, и возвращение ее к жизни даст результаты довольно быстро.