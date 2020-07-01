В Баку подпольно работал еще один ресторан Фото
В результате проведенных сотрудниками 15-го отделения Управления полиции Сабунчинского района мероприятий на территории поселка Пиршаги было выявлено работавшее вопреки правилам карантинного режима кафе Balıq evi.
Как сообщили haqqin.az в преcс-службе МВД, были задержаны 7 посетителей и владелец объекта Мехди Алиев.
В соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках владелец объекта был оштрафован на 1500, посетители - на 100 манатов каждый.