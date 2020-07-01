Власти Ирана с воскресенья вводят обязательное ношение масок в общественных местах и учреждениях, посетителям учреждений без масок будет отказано в оказании услуг, говорится в заявлении президента страны Хасана Роухани на его официальном сайте, передает РИА Новости.

"Начиная с завтрашнего дня, использование масок в общественных местах будет обязательным. Предоставление услуг во всех секторах, особенно в государственном секторе, должно регулироваться медицинскими протоколами и оказываться только при наличии масок", - заявил Роухани в ходе заседания штаба по противодействию коронавирусу.

Президент также призвал граждан не скрывать заражение коронавирусом и информировать об этом других людей во избежание их заражения.

Заявление Роухани на этот счет прозвучало на фоне недавнего роста суточного числа заражений коронавирусом и последующего роста смертей.