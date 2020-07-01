В Грузии выявлено 3 новых случая COVİD-19 – все завозные

«Все три новых подтвержденных случая являются завозными. Все трое – это водители грузовых машин», — сказала Эзугбая.

Все три случая коронавируса, выявленные в Грузии за последние сутки, являются завозными – заболевание подтверждено у водителей международных грузовых перевозок. Об этом журналистам сегодня сообщила медицинский директор инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая, сообщает Новости-Грузия.

Согласно действующим в Грузии протоколам, всех водителей-международников на границах проверяют на коронавирус с помощью экспресс-тестов. В случае положительного результата теста или при выявлении подозрительных симптомов их отправляют в больницы, где проводится ПЦР-тестирование. При этом абсолютно для всех водителей, возвращающихся в Грузию, остаются обязательными двухнедельная самоизоляция или карантин.

В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 106 человек. По словам Эзугбая, 24 из них помещены в столичную клинику, их состояние стабильное.

В целом с 26 февраля по 4 июля в Грузии лабораторно подтверждено 946 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Общее число выздоровевших составляет 825 – это более 87,2% от всех зафиксированных случаев. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 106 человек.

В карантине остаются 3 310 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 203.