Житель индийского штата Махараштра потратил 289 тысяч рупий (почти четыре тысячи долларов) на золотую маску, чтобы уберечь себя от новой коронавирусной инфекции, и произвел фурор. Об этом сообщает РИА Новости.

Шанкар Кураде решил заказать у местного ювелира золотую маску от COVID-19, когда увидел на человеке подобную маску из серебра. По его словам, в драгоценности весом 2,5 килограмма есть небольшие отверстия, чтобы дышать.

В разговоре с журналистами мужчина подчеркивает, что соблюдает все меры предосторожности и помимо ношения маски держит социальную дистанцию.

Дорогостоящая маска привлекла повышенное внимание не только местных жителей, но и СМИ. «Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу, — отмечает он. — Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска – это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно».