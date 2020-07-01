Индиец носит защитную маску из золота за четыре тысячи долларов фото
Житель индийского штата Махараштра потратил 289 тысяч рупий (почти четыре тысячи долларов) на золотую маску, чтобы уберечь себя от новой коронавирусной инфекции, и произвел фурор. Об этом сообщает РИА Новости.
Шанкар Кураде решил заказать у местного ювелира золотую маску от COVID-19, когда увидел на человеке подобную маску из серебра. По его словам, в драгоценности весом 2,5 килограмма есть небольшие отверстия, чтобы дышать.
В разговоре с журналистами мужчина подчеркивает, что соблюдает все меры предосторожности и помимо ношения маски держит социальную дистанцию.
Дорогостоящая маска привлекла повышенное внимание не только местных жителей, но и СМИ. «Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу, — отмечает он. — Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска – это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно».