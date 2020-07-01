Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 18:01

«Новый ультралевый фашизм пытается уничтожить нашу историю и наши ценности», - заявил президент США Дональд Трамп. Он выступил накануне 4 июля, национального праздника - Дня независимости Соединенных Штатов на фоне всемирно известного памятника четырем великим лидерам Америки –Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Абрахаму Линкольну и Теодору Рузвельту, чьи лица высечены в скале на горе Рашмор, что в штате Южная Дакота. «Большая пресса» Америки обратила внимание прежде всего на то, что Трамп, обращаясь к своим сторонникам, не был в маске и почти ничего не сказал о пандемии коронавируса, хотя Америка уже неделю ставит антирекорды по числу зараженных, которое в каждый из последних дней превышает 57 тысяч, а общее число заболевших приближается к 3 миллионам.

Эксперты в области здравоохранения призвали американцев свернуть все традиционные праздничные мероприятия. К их совету прислушался соперник Трампа, кандидат в президенты от демократов Джо Байден, который решил не участвовать в парадах с фейерверками. А президент, наоборот, намерен в субботу отметить день Независимости праздником на Южной лужайке Белого дома и колоссальным салютом на вашингтонском Молле, ведущем к Капитолию. Цель этих демонстративных шагов понятна. Трамп хочет отвлечь внимание нации от смертельной опасности вновь набирающей темп пандемии, чтобы, как говорят его противники, создать некое подобие «альтернативной реальности». Оно включает громогласные уверения в том, что экономика Америки восстанавливается, и в качестве примера Трамп приводит создание только за июнь этого года 4.8 миллиона рабочих мест. Хозяин Белого дома известен вольной интерпретацией фактов и сбивающими публику с толку противоречивыми, часто ложным заявлениями. Но в этот раз - впервые за много месяцев - возможно, есть смысл серьезно прислушаться к тому, что сказал президент. «Радикальная идеология атакует нашу страну под знаменами социальной справедливости, - заявил Трамп. - Но на самом деле она уничтожает и справедливость, и само общество. Она превращает справедливость в инструмент разделения и мстительности и сеет в нашем свободном обществе репрессии и утверждение превосходства. Наша страна — свидетель беспощадной кампании по уничтожению нашей истории, клевете на наших героев, стиранию наших ценностей и идеологической обработке наших детей. Разгневанные группировки пытаются снести статуи наших основателей. Они хотят заставить нас замолчать, но им не удастся сделать этого».

И разве сейчас Трамп не прав? Жители всего мира стали свидетелями сцен чудовищной расовой непримиримости, когда белых граждан Америки заставляют вставать на колени перед чернокожими гопниками и целовать им ботинки, когда черные громят магазины и избивают случайных белых прохожих, которые ни в чем не повинны, за произвол в отношении рабов в Америке и их последующую дискриминацию, когда работодатели увольняют своих подчиненных, которые заявляют, что не только «Жизни чёрных важны» - главный лозунг бунтарей, но «Важны жизни всех». Трамп не случайно выбрал для своего выступления площадку перед изваяниями отцов-основателей Америки. Над ними тоже нависла опасность того, что этот уникальный исторический монумент взорвут «борцы за справедливость», обвинив национальных кумиров в том, что они поддерживали рабство. И это не чья-то злая шутка. Власти Нью-Йорка уже приняли решение о демонтаже памятника Теодору Рузвельту. Активистов борьбы с памятниками якобы уже давно возмущала своей иерархивностью скульптурная композиция, где президента на коне сопровождают пешие афроамериканец и индеец. Дональд Трамп принял решение карать 10-летними тюремными сроками вандалов, которые надругаются над памятниками. Те из них, кто раскрасил красным глаза «рабовладельца» Мигеля Сервантеса, автора всемирно известного «Дон Кихота», слегка поутихли. Но большинство памятников в этой стране находятся в ведении не федеральных, а местных властей, и те могут сносить их без оглядки на Вашингтон. В этой неприглядной картине сегодняшней Америки, которой совершенно очевидно нужен не общенациональный социолог, а психиатр ,есть и еще одна черта, которую невозможно обойти. Упомянутая «большая пресса» Америки - газеты Washington Post, New York Times, телекомпании CNN и многие другие СМИ заняты исключительно тем, что ежедневно разбирают по косточкам действия Трампа. Их одержимость, их ненависть к нему просто зашкаливает. За день до национального праздника Washington Post публикует в разделе «Мнения» статью колумниста Колберта Кинга под заголовком «Нашей декларацией в День независимости должно быть избавление от Трампа».