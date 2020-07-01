В поселке Говсан Сураханского района Баку полиция задержала граждан, которые вопреки правилам особого карантинного режима приняли участие в похоронах.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками управления, были установлены лица, участвовавшие 3 июля в поселке Говсан в похоронах Маила Мустафаева. Всех их пригласили в полицейское отделение.

В процессе беседы им объяснили, что участие в поминальных церемониях противоречит действующему на территории страны карантинному режиму и санитарно-гигиеническим нормам.

Задержанным был выписан штраф в соответствии с Кодексом об административных проступках Азербайджана.