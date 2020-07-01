Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии

Как сообщает государственная полиция, правоохранителям удалось раскрыть никнеймы ее участников, что позволило в субботу провести обыски у 50 человек по всей Италии. Трое человек оказались под арестом. По информации местных СМИ, операция прошла в 15 из 20 регионов страны.

Сотрудники почтовой полиции Италии - подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями, изъяли несколько тысяч файлов с порнографическим содержанием, в том числе фотографии с "ужасающим содержанием", изображающие даже новорожденных.

"В ряде случаев обнаружен материал, произведенный внутри семьи, на некоторых изображениях были задействованы животные и воспроизведены садистские практики", - говорится в сообщении. Расследование прошло в сотрудничестве с канадской организацией "Национальный центр координации детской эксплуатации" (NCECC).

Анализ полученных данных позволил создать профили участников сети исходя из их активности и предпочтений, благодаря чему удалось выявить "некоего педофила, арестованного в рамках аналогичного расследования несколько месяцев назад".