Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии
Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии, обменивавшихся запрещенными материалами в "известном мессенджере", передает РИА Новости.
Как сообщает государственная полиция, правоохранителям удалось раскрыть никнеймы ее участников, что позволило в субботу провести обыски у 50 человек по всей Италии. Трое человек оказались под арестом. По информации местных СМИ, операция прошла в 15 из 20 регионов страны.
Сотрудники почтовой полиции Италии - подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями, изъяли несколько тысяч файлов с порнографическим содержанием, в том числе фотографии с "ужасающим содержанием", изображающие даже новорожденных.
"В ряде случаев обнаружен материал, произведенный внутри семьи, на некоторых изображениях были задействованы животные и воспроизведены садистские практики", - говорится в сообщении. Расследование прошло в сотрудничестве с канадской организацией "Национальный центр координации детской эксплуатации" (NCECC).
Анализ полученных данных позволил создать профили участников сети исходя из их активности и предпочтений, благодаря чему удалось выявить "некоего педофила, арестованного в рамках аналогичного расследования несколько месяцев назад".