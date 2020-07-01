Названы самые опасные позы для сна

Врач подчеркнул, что привычка засыпать на боку искривляет позвоночник и лишает человека полноценного отдыха. При таком положении поясничные мышцы находятся в напряжении и постепенно теряют эластичность. Это негативно влияет на поясничный отдел позвоночника и в конечном счете приводит к дискомфорту и болям в спине.

Лю Чунь также не рекомендует спать на животе, поскольку в такой позе происходит смещение шейных позвонков, а мышцы остаются напряженными. Это чревато развитием шейного спондилеза и болей в пояснице. Помимо этого, врач советует не спать головой на высокой подушке, чтобы не искривлять позвоночник.

Врач описал две позы, которые помогут расслабиться и как следует выспаться. По его мнению, первым делом следует подобрать оптимальную по высоте подушку, чтобы не изгибались шейные позвонки. «Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены», — порекомендовал он.

Любителям спать на боку Лю Чунь посоветовал класть опору под руку и ногу, которые находятся в искривленном положении. Он подчеркнул, что людям с заболеваниями сердца не следует засыпать на левом боку.