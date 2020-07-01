Азербайджане выявлено 534 новых случая заражения коронавирусом, 471 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе также сообщили о смерти шести пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 19801 факт заражения коронавирусной инфекцией. 11 291 человек вылечился, 241 скончался, 8 269 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 6846 тестов на коронавирус, за минувший период - 509811 тестов на коронавирус.