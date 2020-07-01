В Армении российский военнослужащий найден мертвым

В полицию Гюмри поступил сигнал о том, что в одной из квартир обнаружен труп мужчины, сообщает Новости Армения.

Прибывшие полицейские и следователи обнаружили в спальне труп 20-летнего гражданина Российской Федерации С. Салихова.

Согласно информации, он служил в 102-й российской военной базе в Гюмри, и сейчас обсуждается, кто займется этим инцидентом: следственное управление Армении или представители российской военной базы.

Отмечается, что на месте происшествия также было обнаружено письмо.